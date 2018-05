Lavori in corso: a Mogliano modifiche alla viabilità fino a giugno

MOGLIANO VENETO Nelle scorse ore Anas ha annunciato che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, fino al 9 giugno saranno istituite alcune importanti limitazioni al traffico in tre strade che attraversano le province di Treviso e Venezia.

Nella Marca i lavori interesseranno il solo comune di Mogliano Veneto dove, in via Bonfadini, sarà istituito il senso unico alternato tra il km 1,150 e il km 1,300 con limite di velocità fissato a settanta chilometri orari e divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. In provincia di Venezia, invece, la statale 14 “della Venezia Giulia” sarà interessata dalla limitazione in tratti saltuari fra il km 76,061 e il km 10,290, tra i comuni di San Michele al Tagliamento e Venezia. La limitazione sarà sospesa durante i giorni festivi e prefestivi. Lungo la statale 14 Var/B “Variante di San donà di Piave” il senso unico alternato sarà invece in vigore tra il km 3,900 e il km 4,000, nel comune di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, e anche in questo caso la limitazione sarà sospesa durante i giorni festivi e prefestivi. Anas raccomanda, come sempre, prudenza alla guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it