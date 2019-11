Interventi antincendio alla palestra di San'Antonino: stanziati altri 285mila euro

È stato approvato dalla Giunta comunale di Treviso, nell'ambito dell’assestamento di bilancio per l’anno 2019, un incremento di 285 mila euro (oltre ai 200mila già stanziati) al progetto di adeguamento alle normative per la prevenzione incendi volto a mantenere l’omologazione della palestra di Sant'Antonino. Nell'ambito di tale intervento, verranno rifatti pavimentazione e controsoffitto, modificati gli spogliatoi per renderli conformi alla normativa antincendi, predisposta l’illuminazione di sicurezza e adeguati tutti gli impianti della struttura alle normative Coni vigenti.

In precedenza il palazzetto era stato interessato da alcuni lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di copertura con la rimozione e lo smaltimento dell’amianto per un totale di 280 mila euro. «Questo intervento permetterà di continuare ad avere un impianto sportivo performante e all'altezza delle eccellenze sportive trevigiane - le parole del sindaco Mario Conte e dell’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese - L’amministrazione comunale sta infatti investendo risorse importanti per consegnare ai trevigiani strutture accoglienti e di livello per lo sport».