San Polo di Piave: al via i lavori di asfaltatura lungo la strada provinciale

Sono iniziati martedì 26 febbraio i lavori di asfaltatura di un tratto di 400 metri lungo la strada provinciale Viale Della Repubblica in centro a San Polo di Piave.

Si tratta di un’opera complementare rispetto al potenziamento degli 8 attraversamenti pedonali e a tutta la segnaletica che saranno eseguiti a partire dalla prossima settimana nell’ambito del progetto di sicurezza stradale portato avanti dal Comune. L’intervento, del costo di 65 mila euro, è in parte finanziato dalla Provincia, per sedicimila euro, e per i restanti 49 mila euro dal Comune. E proprio un ringraziamento speciale è arrivato, da parte dell'amministrazione comunale, alla Provincia subito sensibile alla sollecitazione di effettuare una manutenzione straordinaria concomitante ai lavori sugli attraversamenti pedonali in paese.