Asfaltature e nuove segnaletiche: lavori in arrivo sulle strade di Villorba

VILLORBA La giunta del Comune di Villorba ha deliberato nelle scorse ore lo stanziamento di ben 150 mila euro per la manutenzione della pavimentazione stradale in via della Cartiera, via Pola, via Colombero, via Borgo, via Ferrarezza, via Amendola e via IV Novembre.

Gli interventi, per i quali è in corso l’asta di aggiudicazione, partiranno entro il mese di luglio e consistono nella riasfaltatura, ai fini della sicurezza, dei tratti di fondo stradale delle vie indicate che risultano maggiormente compromessi. Sempre in tema di sicurezza stradale, saranno a breve appaltati anche i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, in diversi tratti stradali della viabilità comunale.