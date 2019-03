Asfaltature in Viale Cavour e Viale Mattei, iniziato un nuovo ciclo di lavori

Gli interventi destinati a mantenere in buona salute la rete viaria cittadina proseguono con la partenza dei lavori di asfaltatura lungo Viale Cavour (controviale) che sono stati consegnati questa mattina alla ditta vincitrice dell’appalto e che proseguiranno poi in Viale Mattei.

Si tratta di attività inserite nel quadro del programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020. In Viale Cavour verrà rifatta la pavimentazione in conglomerato bituminoso del controviale pedonale sul lato ovest della strada, nel tratto compreso tra piazza foro Boario e via Gei. Il cantiere riguarderà una superficie di c.a. 1.750 metri quadri. È inoltre prevista la bordatura delle aiuole presenti mediante posa di una lamina in acciaio tipo "corten". I lavori in Viale Cavour sono iniziati martedì 19 marzo e saranno seguiti a ruota da quelli previsti in Viale Mattei dove, come spiega il sindaco Roberto Tonon «si interverrà nel tratto di strada compreso tra gli incroci con le vie dell’Industria e Cal de Livera, punto nodale dell’intera circolazione veicolare nella zona industriale della nostra città».

«La viabilità di quest’area - prosegue il vicesindaco Alessandro Turchetto - è caratterizzata da un intenso traffico di mezzi pesanti che ha finito col degradare la sede stradale causando in alcuni punti anche estese ormaiature, le tipiche tracce strette e allungate, che si formano in seguito al ripetuto passaggio delle ruote di veicoli». Anche qui è previsto il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso su una superficie complessiva di circa 19.600 metri quadrati. Saranno inoltre riposizionati in quota tutti i manufatti di ispezione e protezione presenti quali chiusini e caditoie. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 300 mila euro.