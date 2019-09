Ponte della Priula, lavori fermi da settimane: «Mancano i soldi per completarlo»

L’intervento di manutenzione lungo il ponte della Priula, nel Comune di Susegana, è stato completato per i lavori principali di restauro e consolidamento dell’infrastruttura, che hanno consentito la riapertura al traffico della statale Pontebbana.

Restano però da ultimare alcune lavori minori, fermai ormai da diverse settimane, tra cui il restauro delle decorazioni superficiali nelle pile del ponte ed il completamento del viale monumentale, con posa del monumento e dell’asta alzabandiera. I pagamenti all'impresa, relativi ai lavori eseguiti, sono stati regolarmente liquidati, senza che l’appaltatore vanti ulteriori crediti da parte di Anas. «Tuttavia - precisa proprio Anas in una nota stampa - l’azienda appaltatrice Carena Costruzioni versa in una situazione finanziaria molto critica, è a un passo dal fallimento e, allo stato attuale, rischia di pregiudicare il proseguimento di tutti i lavori rimasti da fare. Anas - conclude l'azienda - tenuto conto del quadro normativo, adotterà tutti i provvedimenti necessari per ultimare le lavorazioni di minore entità e completare l’opera». Nelle scorse ore il presidente della Provincia, Stefano Marcon, ha annunciato una verifica delle procedure di subappalto e dei pagamenti dalla committenza all'appaltatore ma per il momento il cantiere resta bloccato.