Asolo, lavori al via nella caserma dei Vigili del fuoco

Il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Asolo sarà interessato, nelle prossime settimane, da lavori di riorganizzazione, ampliamento e adeguamento degli spazi.

L'amministrazione comunale, impiegherà risorse finanziarie per 25mila euro, necessari per rendere l'immobile idoneo ad accogliere i nuovi Vigili del fuoco volontari che arriveranno per potenziare il personale attualmente in servizio. Un progetto condiviso con il Distaccamento e con il Comando Provinciale, che vedrà l'adeguamento e la riorganizzazione gli spazi interni, dove saranno creati nuovi spogliatoi/servizi, e diverse altre modifiche per rendere i locali ancora più confortevoli per il personale volontario in servizio. Una caserma che vanta oltre 20 anni di operatività nel comprensorio, con un notevole contributo al soccorso, pari a circa 220 interventi l’anno. I Vigili del fuoco volontari di Asolo contribuiscono al dispositivo di soccorso sul territorio di competenza (Altivole, Asolo, Possagno, Monfumo, Maser, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Pieve del Grappa, Borso del Grappa, Fonte e San Zenone degli Ezzelini) e non solo, collaborando con il personale permanente e con i diversi enti preposti al soccorso.