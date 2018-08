Terminati i lavori presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO I lavori per il completamento della caserma dei Vigili del fuoco di via Pascoli sono stati completati e la struttura consegnata dalla ditta appaltatrice all’Amministrazione comunale che ieri ha provveduto a girarla ai pompieri. Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 3 milioni di euro, 1 milione e quattrocentomila dei quali - corrispondenti all’ultimo stralcio - sono stati finanziati dal Ministero degli Interni con il Comune di Vittorio Veneto impegnato a gestire i fondi in qualità di stazione appaltante. La nuova caserma appena terminata, ospiterà uomini e mezzi in precedenza dislocati a Nove, diventando una vera e propria infrastruttura d'area, centrale nell'attività di prevenzione e di contrasto degli incendi svolta dai Vigili del Fuoco nell'intero comprensorio.