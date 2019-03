Al via i lavori sul cavalcavia di Sant'Angelo: chiudono due corsie della tangenziale

Tangenziale ridotta da due a una sola corsia di marcia, sia verso Paese che in direzione Silea. Da lunedì 11 marzo partiranno infatti i lavori per il restauro del viadotto Sant'Angelo lungo la superstrada trevigiana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la strettoia che si verrà a creare per consentire lo svolgimento dei lavori sarà posizionata subito dopo lo svincolo per Santa Maria del Sile, in direzione Paese, e poco dopo il distributore di benzina per quanti provengono invece dalla Noalese. Un cantiere atteso da tempo che rischia però di mettere in grande difficoltà il traffico lungo la superstrada, già protagonista di numerosi lavori nel corso degli ultimi mesi. Il cantiere sarà aperto alle ore 8 di lunedì prossimo con il posizionamento dei mezzi, dei cartelli e delle segnalazioni per gli automobilisti. I lavori, nella migliore delle ipotesi, dureranno una quindicina di giorni. Code e rallentamenti sembrano inevitabili ma, dal Comune di Treviso, sperano che i disagi provocati dall'apertura del cantiere possano essere limitati. Dopo l'intervento avviato sulla carreggiata della tangenziale e lungo via Sant'Angelo a inizio febbraio, il restauro del viadotto sarà un'operazione fondamentale per mettere in sicurezza la tangenziale di Treviso con buona pace degli automobilisti.