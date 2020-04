Cantiere nel weekend: chiude un tratto del Passante di Mestre

È uno degli snodi autostradali più frequentati del Nordest, dove transitano ogni giorno decine di migliaia di veicoli. Approfittando anche del minor traffico causato dalle limitazioni agli spostamenti per l’emergenza Covid-19, Concessioni Autostradali Venete provvederà nei prossimi giorni a metterlo ulteriormente in sicurezza, operando al bivio tra la A4 e la A57, in località Arino di Dolo.

L’intervento riguarda il punto in cui iniziano il Passante di Mestre e la A57 Tangenziale di Mestre e interesserà il traffico in carreggiata est, proveniente da Bologna e Padova e diretto verso Venezia. L’obiettivo è aumentare la sicurezza per chi dalla A4 deve immettersi in A57, attraverso una riconfigurazione dell’innesto autostradale che nella nuova versione prevederà una maggior lunghezza del tratto dedicato all’inserimento in direzione Venezia. Per farlo si procederà alla chiusura del Passante di Mestre in carreggiata est (direzione Trieste) dalle ore 21.30 di venerdì 17 alle ore 6 di lunedì 20 aprile, limitatamente al tratto compreso tra il bivio interessato dai lavori e la stazione autostradale di Spinea. Il traffico sulla A4 in direzione Trieste sarà pertanto deviato all’altezza dell’innesto sulla carreggiata est della A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Venezia. La carreggiata est del Passante rimarrà comunque percorribile dalla stazione di Spinea in poi. Inoltre dalle ore 21.30 di lunedì 20 alle ore 6 di martedì 21 aprile e poi di nuovo dalle ore 21.30 di martedì 21 alle ore 6 di mercoledì 22 aprile l’innesto verrà chiuso in entrata della A57, con il traffico della A4 deviato sul Passante di Mestre verso la stazione di Spinea. Gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.