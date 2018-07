Lavori lungo la ferrovia: il Comune toglie i limiti acustici, disagi in arrivo per i residenti

VITTORIO VENETO I lavori lungo la linea ferroviaria “Conegliano - Ponte nelle Alpi” hanno raggiunto nelle scorse ore il centro di Vittorio Veneto. In questi giorni, in particolare, il cantiere sta interessando il tratto di strada ferrata che da via Da Ponte si allunga fino a Via Labbi, con interventi che interessano anche l’interno delle gallerie “Salsa 1” e “Salsa 2”.

Le operazioni di abbassamento del piano dei binari stanno richiedendo - naturalmente - l’utilizzo di macchinari rumorosi. Per questo motivo il Comune ha concesso alla ditta appaltatrice una deroga al rispetto delle normative sui limiti acustici che potranno essere superati nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19 durante il giorno e tra le ore 20 e le 6 durante la notte. L’amministrazione, scusandosi per il disturbo arrecato, chiede pertanto ai cittadini di voler pazientare fino al termine dei lavori più rumorosi che si dovrebbero concludere martedì 24 luglio ma che sono assolutamente indispensabili per poter elettrificare la linea e quindi potenziare il collegamento della città con il territorio.