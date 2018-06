Via le barriere: il cimitero di Sernaglia diventa accessibile a tutti

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Iniziati lunedì 23 aprile, si sono conclusi dopo poco più di un mese i lavori di superamento delle barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria del cimitero di viale della Rimembranza 11, in centro a Sernaglia.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Cauduro Costruzioni di Volpago del Montello per un importo di euro 27.491,69 più iva. Sono stati raggiunti entro i tempi previsti tutti gli obiettivi che l'amministrazione si era prefissata: innanzitutto superare le barriere architettoniche e poi rifare il manto di copertura dell'ingresso e rinnovare le tinteggiature. Il progetto ha visto la costituzione del viale principale del camposanto, che partendo dall'ingresso principale collega ora la chiesetta centrale. Il percorso si basa su cubetti di porfido boiaccati posti su un letto di sabbia granigliata con cemento su un fondo di calcestruzzo con rete elettrosaldata e magrone. È largo tre metri ed è definito ai lati con lamine in ferro che riprendono le vecchie finiture. Sono stati realizzati percorsi laterali larghi due metri, con le stesse lavorazioni del principale. Tutti i percorsi sono scanditi ogni cinque metri da una fascia in pietra bianca che riprende la pavimentazione dell'ingresso, il quale ha ricevuto una manutenzione straordinaria della copertura ed è stato anche ritinteggiato, dando un aspetto più gradevole all'intera struttura. “Tenevamo molto a quest'opera pubblica, che è stata portata a termine in tempi stretti e con un risultato che è stato molto apprezzato dai cittadini, come ci confermano le varie testimonianze positive di cui siamo venuti a conoscenza. Un plauso doveroso va dunque a tutti coloro i quali hanno collaborato per la riqualificazione del cimitero del capoluogo e quindi ditta esecutrice dei lavori, progettisti e uffici comunali” ha commentato il sindaco di Sernaglia della Battaglia.