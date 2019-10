Ampliamento delle fognature, al via i lavori a San Pelaio

Sono iniziati martedì scorso, 22 ottobre, i nuovi lavori per l'estensione della rete di fognatura a Treviso. L'intervento riguarda via Luigi Sartorio e consentirà l'allacciamento a fognatura e sistema di depurazione delle 85 famiglie del complesso residenziale denominato “Comparto 32”.

«Si tratta – ha spiegato l'amministratore delegato di Alto Trevigiano Servizi, Pierpaolo Florian – di opere che rientrano nel Piano di estensione delle fognature lungo le laterali della direttrice principale del quartiere di San Pelaio, dove da alcuni anni è attiva la fognatura pubblica. I lavori prevedono anche il miglioramento funzionale della rete dell'acquedotto mediante il collegamento ad anello della condotta di via Sartorio con la rete presente in vicolo San Pelaio B. In questo modo sarà possibile ridurre i fine linea delle tubazione migliorando la qualità dell’acqua potabile erogata». Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Treviso, Mario Conte: «Grazie al lavoro di Ats – ha detto il primo cittadino – avanza il collegamento delle famiglie trevigiane alla fognatura pubblica, garantendo un servizio più efficiente e una migliore tutela ambientale». E' prevista la posa di 140 metri di condotta fognaria mentre per quanto riguarda la rete idropotabile le nuove tubazioni si snoderanno per circa 100 metri. Durante il periodo di esecuzione delle opere, per le quali sono stati stanziati 50mila euro, via Sartorio sarà chiusa al traffico veicolare durante le ore lavorative, ad esclusione del passaggio dei frontisti.