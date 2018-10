Lavori in galleria: chiuse due corsie del passante di Mestre

Per interventi urgenti sui giunti stradali in prossimità della galleria Pontebbana del Passante di Mestre, in comune di Preganziol, la società Concessioni autostradali venete ha disposto la chiusura di due corsie dell’autostrada in carreggiata est (direzione Trieste) a partire dalle ore 21.30 di venerdì 26 e fino alle ore 16.00 di sabato 27 ottobre. La chiusura riguarderà la seconda e terza corsia (centrale e sorpasso), pertanto in prossimità del cantiere si viaggerà esclusivamente in prima corsia (marcia lenta).

Il cantiere potrebbe creare rallentamenti e incolonnamenti in particolare nell’orario di maggior transito. Gli utenti in viaggio saranno comunque costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona. Si ricorda che è invece stata rinviata a data da destinarsi, causa condizioni meteo avverse previste nel fine settimana, la seconda chiusura del Passante di Mestre in direzione Milano, inizialmente prevista da Cav tra venerdì 26 a lunedì 29 ottobre.