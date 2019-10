Buche e dissesti, cantiere in Lungosile Mattei: via Roma chiusa al traffico

Dalle ore 21 del 18 ottobre alle 7 del 19 ottobre verrà interdetta la circolazione in via Roma per un intervento radicale di risanamento della corsia di sinistra per il transito in via Lungosile Mattei – mediante fresatura della pavimentazione asfaltata esistente ammalorata e ripristino del conglomerato bituminoso – resosi necessario per eliminare i dissesti e le fessurazioni presenti.

Considerata l’importanza del collegamento per la stazione delle corriere, il settore Lavori Pubblici e l’Ufficio infrastrutture Viarie e Segnaletica hanno programmato l’intervento nelle ore notturne. Le relative deviazioni saranno indicate sul posto. «Finora erano stati effettuati interventi tampone con asfalto a freddo - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese - Ora, però, è necessario eseguire un intervento radicale per salvaguardare la pubblica incolumità. Al fine di eliminare ogni disagio per gli utenti della strada, i lavori verranno effettuati di notte».