Manutenzione stradale: completata la segnaletica in via Cal di Mezzo

Si sono conclusi in questi giorni alcuni interventi di manutenzione stradale nel comune di Montebelluna. Nello specifico è stata realizzata una piattaforma rialzata in Via S. Andrea, in corrispondenza dell'intersezione con Via Picciol, al fine di rallentare la velocità di transito e si sono completati i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza delle due piattaforme rialzate in Via Cal di Mezzo a Caonada realizzate nei giorni scorsi per moderare la velocità in aree residenziali dove erano stati fatti rilievi da parte dei cittadini per la velocità troppo elevate della auto in transito.

Si tratta di interventi che rientrano nel pacchetto da 35mila euro finanziato con l’avanzo di bilancio del 2018. Tra le opere vi è anche la realizzazione di un corpo ricettore di acque meteoriche all'interno del parcheggio della palestra di Caonada collegato ad una linea di smaltimento esistente, l’allungamento di un’isola spartitraffico in Piazza IV Novembre, la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di pavimentazione del marciapiede in Via Malipiero, la realizzazione di una fermata autobus in Via Don Minzoni e la manutenzione straordinaria di marciapiede in Via Busta.