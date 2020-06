Lavori in Via Murialdo: al via il rifacimento dei marciapiedi

Il Comune di Ponte di Piave continua la messa in sicurezza dei marciapiedi con una serie di interventi di miglioramento della sicurezza all'interno del centro urbano del paese.

Sono iniziati mercoledì 24 giugno i lavori di sistemazione della viabilità pedonale in Via Murialdo. «L’intervento – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – risponde ad una esigenza manifestata ormai da anni dai residenti nell'area che hanno più volte sottolineato la pericolosità del marciapiedi. Obiettivo dell'amministrazione è quello di completare l’intervento di sistemazione della viabilità pedonale di Via Murialdo, quale naturale proseguimento dell’intervento di rifacimento dei marciapiedi nel tratto di Via Marconi già realizzato nel 2019. L’importo totale del progetto di Via Murialdo, che ammonta a 40mila euro, è stato finanziato con somme a totale carico dell’amministrazione comunale. Ringraziamo fin d’ora le maestranze impregnate nell’opera e ci scusiamo fin d'ora per gli eventuali disagi».