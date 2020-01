Tangenziale e Passante di Mestre: lavori notturni al casello di Preganziol

Lavori di manutenzione dei giunti stradali, Concessioni Autostradali Venete informa che dalle ore 20.30 di sabato 1 febbraio alle 7 di domenica 2 febbraio sarà effettuata la chiusura dello svincolo di entrata in carreggiata est (direzione Trieste) della A57 Tangenziale di Mestre dalla rotatoria Marghera. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Mira-Oriago.

Proseguono le attività di manutenzione degli impianti di condizionamento dei caselli, che in questi giorni stanno interessando la stazione autostradale di Spinea, sul Passante di Mestre. Per la prossima settimana è prevista la chiusura, per analogo intervento, della stazione autostradale di Preganziol: interessati, in orario notturno, gli svincoli in uscita su entrambe le direzioni. In particolare, tra lunedì 3 e mercoledì 5 febbraio, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita verso la stazione di Preganziol dalla carreggiata ovest (direzione Milano), con il traffico che verrà deviato verso la stazione successiva di Martellago. Tra mercoledì 5 e venerdì 7 febbraio invece, sempre a partire dalle ore 21 e fino alle ore 6 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita verso la stazione di Preganziol dalla carreggiata est (direzione Trieste), con il traffico deviato verso la stazione di Venezia nord sull'autostrada A27. Come sempre in caso di rallentamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.