Completati i lavori del parcheggio all’uscita autostradale di Vittorio Veneto Sud

VITTORIO VENETO A pochi metri dal casello autostradale di Vittorio Veneto Sud, in via del Bersagliere, sono stati completati i lavori di sistemazione dell’area di sosta che rappresenta il primo parcheggio a disposizione degli automobilisti in uscita dall'A27. Gli interventi hanno compreso la posa delle condutture e delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, l’installazione dei cavidotti per gli impianti elettrici della pubblica illuminazione e la sistemazione delle nuove cordonate che delimitano gli stalli e le zone verdi.

La superficie del parcheggio è stata leggermente aumentata inglobandovi lo spazio della strada laterale, cosa che ha razionalizzato l’accesso all’area di sosta. I lavori si sono conclusi con l’asfaltatura, la predisposizione della pubblica illuminazione e il tracciamento della segnaletica orizzontale che sono stati ultimati nei giorni scorsi. L’area di sosta è dunque tornata del tutto utilizzabile da parte dagli utenti della strada.