Duecento posti auto gratuiti allo stadio Tenni: tutto pronto per l'inizio dei lavori

TREVISO La nuova offerta della sosta in città si appresta a diventare sempre più ampia grazie alla realizzazione del piano parcheggi presentato dall'amministrazione comunale lo scorso aprile.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", infatti, tra due settimane inizieranno i lavori per la creazione di duecento nuovi posti auto gratuiti in via Ugo Foscolo, a pochi passi dallo stadio Tenni, nell'area ex Telecom. Il cantiere per la realizzazione del parcheggio durerà quindici giorni e prevede l'asfaltatura dell'area e la realizzazione di una nuova segnaletica e di un nuovo impianto di illuminazione. Tra poco più di un mese quindi una nuova area di sosta libera sarà inaugurata alle porte di Treviso e non sarà la sola. Stando ai piani dell'amministrazione comunale, i parcheggi a disco orario fuori da Porta San Tomaso saranno presto liberalizzati e in via Lancieri di Novara ottanta nuovi parcheggi liberi per turisti e residenti potrebbero diventare una nuova e importante realtà nel corso dei prossimi mesi.