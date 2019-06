Lavori lungo la ferrovia: chiudono tre passaggi a livello

La prossima settimana il territorio montebellunese sarà interessato da alcune modifiche alla viabilità per consentire a RFI lo svolgimento di alcuni lavori lungo la linea ferroviaria che collega Padova a Calalzo.

Si tratta di lavori di manutenzione infrastrutturale connessi alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che richiederanno la chiusura di tre passaggi a livello, rispettivamente: quello in Via delle Alte dalle 9 del 10 giugno alle 19 dell’11 giugno, quello in Via Storta dalle 9 del 12 giugno alle 19 del 14 giugno e quello in Via Schiavonesca dalle 9 alle 19 del 14 giugno. La chiusura del casello in via Delle Alte comporterà la deviazione lungo Via S. Andrea, Via dei Venturato, Via Lisbona per i veicoli provenienti da est e da ovest di Via delle Alte. La chiusura del casello in Via Storta comporterà la deviazione lungo la strada Via Picciol – Via S. Andrea – Via delle Alte, per i veicoli provenienti da nord, e lungo la Via Giotto-Via San Gaetano-Via Tocchetto per i veicoli provenienti da sud. Mentre la chiusura del casello n Via Schiavonesca comporterà la deviazione lungo la strada Via S. Anna - Via delle Alte – Via S. Andrea.