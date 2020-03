Passaggio a livello di Via Piave: lavori notturni per rifare l'asfalto

Sono in programma per la sera e la notte tra venerdì e sabato 6 marzo i lavori per il rifacimento del manto stradale in prossimità del passaggio a livello di via Piave a Montebelluna.

Si tratta di lavori per i quali il sindaco si era fatto promuovere presso Rfi in quanto, data l'usura del manto stradale, il fondo stradale del passaggio risulta piuttosto compromesso, come gli segnalato alcuni cittadini. I lavori, commissionati ad una ditta esterna da RFI, per non creare troppo disagio, saranno svolti in orario serale-notturno e comporteranno l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. Iil sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, commenta la notizia con queste parole: «Ringrazio l'ingegnere Dall'Aquila di Rfi perché, ancorché sia partito il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Piave, è chiaro per un altro anno la gente dovrà passare in auto attraverso il passaggio a livello il cui stato risulta ormai insostenibile perché gli automobilisti, per evitare le buche a ridosso dei binari che comportano un un grande impatto per gli pneumatici, hanno iniziato ad adottare condotte pericolose. C'è chi tende ad accentrare il percorso, chi si sposta a destra con slalom che mettono a rischio i pedoni ed i ciclisti che transitano o chi procede con velocità lumaca creando inutili accodamenti. Peraltro, il fatto che i lavori vengano eseguiti nelle ore notturne, conterrà il disagio».