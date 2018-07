Piazza Duomo, riprendono i lavori alla pavimentazione

TREVISO In data 9 luglio, salvo imprevisti o impedimenti per cause di forza maggiore, riprenderanno i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido in Piazza Duomo, con il completamento del tratto di via Cesare Battisti dal civico 14/a a via Riccati. A renderlo noto è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Treviso Sandro Zampese. La durata dei lavori è prevista in giorni 40. L’accesso a Piazza Duomo sarà consentito da Via Risorgimento e da via Manin.

Via Cesare Battisti sarà chiusa in corrispondenza del cantiere che sarà allestito in prossimità del civico 14/a della stessa via: l’accesso sarà consentito ai residenti e frontisti per accedere alle proprietà private ed alle attività commerciali a doppio senso di circolazione. Il percorso del trasporto pubblico sarà deviato su via San Liberale. "Sarà nostra premura - afferma la nota dell'assessore - limitare al minimo i disagi e ci scusiamo fin d’ora per quelli che inevitabilmente verranno provocati, sicuri della vostra comprensione e collaborazione".