Miane: nuova viabilità per la piazza di Premaor

L’amministrazione comunale di Miane rifà il look alla piazza centrale di Premaor e riqualifica in generale tutta la zona, incluse le vie Bierti e Grandola per migliorarne la sicurezza stradale e la fruibilità. Per farlo, ha stanziato in tutto 77.000 euro, di cui 31.550 frutto di un contributo regionale; l’intervento sulla piazza è stato preceduto dalla sostituzione delle tubature dell’acquedotto a cura di Ats.

«Tutto questo – specifica il sindaco Angela Colmellere – rientra nella nostra volontà di garantire anche alle frazioni un’attenzione forte agli spazi di aggregazione, sempre con un occhio alla sicurezza stradale. I lavori sono già iniziati: manteniamo così una promessa ed un impegno, con i fatti”. L’intervento sulla piazza centrale di Premaor riguarda un’area attualmente adibita a parcheggio. La nuova Piazza Emigranti, a lavori ultimati, avrà 8 stalli per la sosta di auto (uno speciale per persone con disabilità) e 3 per moto. Per promuovere una mobilità urbana sostenibile – specifica Colmellere – abbiamo previsto anche l’installazione di due colonnine di ricarica, una per bici e una per auto elettriche. Particolare cura è stata posta alla scelta degli elementi di arredo urbano e verde. Verranno infatti piantumate nella nuova piazza alcune essenze arboree locali e studiati particolari accorgimenti architettonici per rendere l’opera maggiormente funzionale, visto il passaggio di mezzi pubblici nell’area». Nell’ottica del miglioramento e della sicurezza stradale il Comune interverrà anche in via Grandola e via Bierti, attualmente a doppio senso, che verranno convertite a senso unico destinando una corsia a posti auto in linea. Con tale soluzione si otterranno 25 parcheggi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti oggi.