Piazza Vittoria: al via i lavori di sistemazione del porfido

Inizierà mercoledì 20 maggio il primo stralcio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della pavimentazione in porfido di Piazza Vittoria nel tratto compreso tra Viale Cadorna e Via Diaz.

Nel contempo Alto Trevigiano Servizi poserà il nuovo tratto di acquedotto, 150 metri di tubatura che andrà a sostituire un condotto risalente a 90 anni fa. I lavori si protrarranno per un tempo stimato di 40 giorni. Tutte le deviazioni saranno segnalate opportunamente e le fermate Mom di Viale Cadorna e Piazza Vittoria momentaneamente sostituite da una provvisoria a fine di Via Diaz, all’incrocio con Via Avogari. Verrà inoltre modificata provvisoriamente la viabilità con entrata da via degli Scaligeri ed uscita da via Cadorna invertendo su quest’ultima il senso di marcia. «Ripartiamo, fra le altre, da un’opera che era divenuta indifferibile per lo stato di degrado del manto stradale - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Treviso, Sandro Zampese - Inoltre, oltre a posizionare appositi cartelli informativi, abbiamo avvisato tutte le attività frontiste aperte. Successivamente inizierà il secondo stralcio di Piazza Vittoria nel tratto stradale compreso tra via Diaz e via San Nicolò. La programmazione proseguirà con il riassetto del porfido sconnesso della parte centrale di via Cadorna nei pressi della Piazza e successivamente nella sistemazione di un altro tratto sconnesso, quello di via San Leonardo». L'importo complessivo dei lavori sarà di 400mila euro.