Una nuova rotonda per l'ospedale: da lunedì il via ai lavori

MONTEBELLUNA Traffico a senso unico e disagi per la circolazione: saranno questi i principali effetti provocati dall'apertura del cantiere per la realizzazione della nuova rotonda in prossimità dell'ospedale San Valentino.

Da lunedì 28 maggio inizierà infatti il rifacimento del marciapiede di via Ospedale, dalla rotonda di via Santa Caterina fino all'incrocio con via Monte Grappa, seguito dalla realizzazione di una nuova rotatoria proprio davanti all'ospedale di Montebelluna e alla creazione di un nuovo piano parcheggi dietro la struttura che porterà a 150 il numero di posti auto a disposizione di pazienti e dipendenti del San Valentino. La durata dei lavori sarà di almeno una ventina di giorni, per quanto riguarda la prima fase di sistemazione del marciapiede di via Ospedale. Ci vorranno alcuni mesi invece per poter completare i lavori alla rotonda e ai nuovi parcheggi nel retro del San Valentino. Da lunedì il traffico lungo via Ospedale sarà a senso unico da via Santa Caterina da Siena a via Montegrappa. Senso unico anche su via Monte Tomatico in direzione sud, da via Vinci a via San Liberale. Modifiche temporanee che rischiano di creare qualche disagio a chi dovrà recarsi in ospedale nei prossimi giorni.