Scuola e sport, Villorba investe più di 112mila euro per i lavori di manutenzione

L’amministrazione comunale di Villorba continua a migliorare i servizi scolastici e sportivi a disposizione della comunità nelle diverse frazioni del territorio. Con questo spirito la Giunta, lunedì scorso, per la palestra di Catena, ha deliberato, la spesa di 22.500 euro per la sistemazione della centrale di trattamento dell’aria e la spesa di 49.600 euro per il nuovo pavimento in parquet. Sul fronte dei plessi scolastici è stata approvato l’investimento di 40mila euro per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola don Lino Pellizzari di Fontane