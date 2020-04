Lavori senza sosta nelle strade di Montebelluna: ecco le modifiche alla viabilità

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando molte vie della città, si informa che stanno proseguendo i lavori in alcune vie con conseguenti modifiche alla viabilità. Fino al 10 aprile saranno interessati dai lavori Via Ca’ Mora, Via Castellana e Via delle Piscine. Queste le modifiche alla viabilità: è sospeso il transito veicolare in via Ca’ Mora; è istituito il senso unico alternato in via Castellana, nel tratto compreso dall’intersezione con via Ca’ Mora all’intersezione con via dei Loret; è istituito il senso unico alternato in via Delle Piscine, dall’intersezione con via Cavarer alla rotatoria di via Don Minzoni; è vietata l’immissione di via Ponte Sacchetto sulla rotatoria di via Don Minzoni- via Callarga - via delle Piscine; è vietata l’immissione di via Callarga sulla rotatoria di via Don Minzoni - via Delle Piscine - Via Ponte Sacchetto

Inoltre, a causa dei lavori di ristrutturazione della condotta idropotabile da parte di ATS dal 6 al 10 aprile 2020 sarà: sospeso il transito veicolare in via Barile nel tratto tra via P. Togliatti e via A. Canova e nel tratto tra via A. Canova e G. Legrenzi, in via A. Frank e in via P.M. Kolbe; sospeso il transito veicolare in Vial D’Amore nel tratto tra via Montello e Viale G. Matteotti; istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli a nord dell’intersezione tra via Zuccareda e via Rampa Fra Enselmino. Le modifiche viarie avverranno esclusivamente per il tempo necessario ai lavori e non sono contemporanee.