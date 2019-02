Lavori in tangenziale e su due passaggi a livello: traffico a rischio

Modifiche alla circolazione per lavori in corso. Dall’11 sino al 22 febbraio, 24 ore su 24, lungo la S.R. 53 al km 59+300 carreggiate destra e sinistra (direzione Castelfranco – Oderzo e viceversa), è presente un restringimento della carreggiata che implica la chiusura alternata della corsia di marcia o di sorpasso, la limitazione di velocità a 60 e 40 km/h e il divieto di sorpasso. La modifica, disposta con ordinanza del responsabile dell’area manutenzione di Veneto Strade, è stata disposta al fine di proseguire i lavori di completamento dell’opera di risanamento del cavalcavia di via Ruzzante.

Sempre nel territorio comunale di Treviso, al fine di consentire lavori urgenti e indifferibili di ripristino infrastrutturale, è stata disposta con ordinanza del comandante della polizia locale Andrea Gallo la chiusura del traffico veicolare e pedonale di viale Cacciatori in corrispondenza del passaggio a livello al km 59 + 345 della linea ferroviaria Vicenza–Treviso. Tale disposizione sarà in vigore dalle 21 del 20 febbraio alle 6 del 21 febbraio; dalle 21 del 21 febbraio alle 6 del 22 febbraio e dalle 21 del 22 febbraio alle 6 del 23 febbraio. L’altro passaggio a livello interessato sarà quello di via Benzi, al km 59 + 110 della linea ferroviaria Vicenza- Treviso per consentire i lavori di ripristino dell’attraversamento connessi alla sicurezza dell’esercizio ferroviario. La disposizione sarà in vigore dalle 9 del 18 febbraio alle 18 del 21 febbraio.