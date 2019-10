Cantiere in tangenziale nel weekend: aperta una sola corsia

Cantiere d'urgenza in Tangenziale a Treviso. Mercoledì sera uno dei giunti del cavalcavia sopra la Noalese è ceduto, costringendo il personale di Veneto Strade a correre ai ripari nel minor tempo possibile.

I lavori, che andranno avanti per tutta la giornata di oggi (venerdì 11 ottobre) dovrebbero concludersi entro domani e interesseranno il tratto di cavalcavia in direzione Silea. Due giorni di interventi nel bel mezzo del fine settimana che porteranno alla chiusura forzata di una delle due corsie di marcia creando non pochi disagi al traffico. Il cantiere sarà aperto 24 ore, giorno e notte, con limite di velocità oraria ridotto a 40 km orari con divieto di sorpasso. Un intervento necessario dopo che i giunti del cavalcavia si sono deteriorati a causa dei grandi flussi di traffico lungo la tangenziale. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nella giornata di domenica.