Scuola media di via Roma: il tetto della palestra sarà pronto entro marzo

Iniziato a fine gennaio, si concluderà entro la metà di marzo l’intervento per la nuova copertura della palestra di via Roma. I lavori non andranno ad interferire con le attività didattiche e l’ utilizzo della palestra che continuerà secondo i programmi.

Grazie a questo intervento, per una spesa complessiva di circa 33 mila euro, viene messo a nuovo e risanato il tetto della palestra; pertanto vengono eliminate le infiltrazioni ed evitato il conseguente distacco di vernice e di piccole porzioni di intonaco. I lavori sono svolti dalla ditta "Impresa Edile Duilio Gazzetta srl" con sede a Venezia. Dopo gli interventi di manutenzione, già apportati alla struttura negli anni scorsi, l’Amministrazione Arena ha deciso fosse necessario attuare un intervento radicale e risolutivo per un risanamento definitivo. Il progetto di intervento prevede inoltre anche la realizzazione di lavori per la soluzione di problemi di natura idraulica dell’area esterna alla mensa scolastica che eviteranno gli allagamenti, avvenuti in passato, con le piogge più intense.

«Continua la nostra azione per la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strutture frequentate dai nostri ragazzi. E’ importante che possano studiare e fare sport in ambienti a norma e adeguati alle loro esigenze. Certamente oggi queste strutture necessitano di manutenzione perché, purtroppo per troppi decenni, i lavori non sono stati fatti e neppure programmati. Questo intervento si aggiunge a quanto già realizzato in questi 5 anni nell'ambito di una pianificazione programmata che ha come obiettivo finale la riqualificazione, che ovviamente sta avvenendo per step, dell’intero patrimonio immobiliare scolastico moglianese» ha dichiarato il sindaco Carola Arena.