Lavori fatti male in via Erizzo, il Comune chiede di rifarli

Il Comune di Montebelluna ha reso noto che nella giornata di giovedì 16 novembre sono stati eseguiti da una ditta esterna i lavori in via Erizzo, necessari per contrastare l’usura dei tombini che avevano reso la strada dissestata e poco sicura.

Un lavoro che, però, ha avuto un risultato, purtroppo, non felice per quanto riguarda l’asfaltatura, perché a lavori conclusi sono emersi degli avvallamenti sulla pavimentazione in asfalto tali da non risolvere le problematiche di sicurezza evidenziate. Il Comune ha quindi provveduto a richiedere alla ditta esterna già nella giornata di venerdì 16 novembre il rifacimento dei lavori che avverranno entro lunedì 19 novembre.