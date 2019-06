Cantiere in strada: Via Foresto chiude al traffico per oltre un mese

Dureranno circa cinque settimane gli attesi lavori di messa in sicurezza, attraverso il tombamento della scolina stradale posta ad est, di Via Foresto nel tratto compreso dalla fine del marciapiede esistente fino all'accesso carraio del civico 32 (per un tratto di circa 80 metri lineari). Si tratta di un intervento richiesto dal comitato civico di Mercato Vecchio e che l’amministrazione comunale aveva già deliberato alla fine 2017 nel bilancio d previsione relativo allo scorso anno e finanziato attraverso la variazione di bilancio del giugno 2018 e che prevedeva l’utilizzo di parte dell’avanzo per sostenere il costo dell’opera di 56mila euro. I lavori sono stati progettati dall’ufficio tecnico comunale – Servizio Viabilità, acquisendo i pareri del Consorzio Piave e della Soprintendenza ai BB.AA.

L'intervento

Con l’intervento, oltre a dare la naturale prosecuzione a quanto già realizzato a sud con il tombamento ed il marciapiede, viene data una soluzione ai problemi di cedimento dell’infrastruttura stradale, costituita dalla carreggiata di Via Foresto, realizzando altresì una larga banchina stradale idonea al camminamento in sicurezza dei pedoni. Nello specifico, i lavori prevedono l’esecuzione di un tombamento della scolina con la posa di tubazioni in cemento armato precompresso, intervallati da pozzetti di ispezione con sovrastante chiusino metallico. Contestualmente alla posa dei pozzetti, saranno realizzati degli scarichi, con la posa di caditoie stradali, allacciati alla nuova condotta. Oltre ai lavori irrigui, sarà anche predisposta l’illuminazione pubblica, sarà interrata la linea aerea Telecom, sarà rimossa l’attuale recinzione danneggiata a confine con posa di un muretto in cemento armato. Per consentire il lavori, dal 13 giugno al 20 luglio, la viabilità di Mercato Vecchio subirà delle inevitabili modifiche; verrà sospesa la circolazione stradale in Via Foresto, dall'intersezione con via Norma Cossetto all'intersezione con via Collesel val Dell’Acqua e sarà allestita a cura dell’impresa esecutrice una segnaletica di deviazione, verso il centro di Montebelluna.