Avvallamenti e canalette rotte: partono i lavori in viale IV Novembre

Lunedì 18 marzo inizieranno i lavori urgenti di ripristino di alcuni avvallamenti dovuti a parziali rotture della copertura della canaletta delle acque bianche presenti in viale IV Novembre, nel tratto di intersezione da via Da Vinci a via Veronese. Gli interventi inizieranno alle 8.30 di lunedì 18 marzo e si protrarranno per almeno cinque o sei giorni lavorativi, salvo eventi atmosferici. Il traffico verrà regolato mediante restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni e/o con l'uso di movieri nei momenti di necessità per garantire il normale scorrimento del traffico.