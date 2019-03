Al via i lavori di sistemazione a Villa Olivi: biblioteca chiusa per due giorni

Martedì 19 e mercoledì 20 marzo la biblioteca comunale di Breda di Piave rimarrà chiusa per l'allestimento dei ponteggi per i lavori di sistemazione di Villa Olivi. Dopo i primi lavori effettuati nell'agosto 2018, avrà inizio l'opera definitiva di ripristino della struttura.

Durante gli eventi atmosferici dello scorso agosto, una tromba d'aria ha in pochi minuti scoperchiato parte della villa storica, in particolare proprio la sede della sala del Consiglio del Comune di Breda di Piave, allagando l'auditorium. La Sala Consiglio, oltre che per l'assemblea cittadina, è anche utilizzata da molte associazioni per diverse iniziative della comunità e svolge un ruolo fondamentale per gli abitanti di Breda. Per questo motivo, i lavori per la messa in sicurezza e per il ripristino temporaneo del tetto e del soffitto della struttura sono stati effettuati tempestivamente già ad agosto 2018, mentre i lavori per il ripristino totale verranno avviati questa settimana. La biblioteca riaprirà regolarmente giovedì 21 marzo, con il solito orario (dalle 9.00 alle 14.00). Per informazioni chiamare la biblioteca allo 0422/600207 oppure inviare una mail a biblioteca@comunebreda.it.