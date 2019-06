Premio Le Fonti Awards: lo Studio Barcati-Carnielli vince in diritto marittimo e trasporti

Lo Studio B&C Barcati-Carnielli e Partner di Treviso è il vincitore del premio 2019 Le Fonti Awards quale Team Legale dell'Anno - Boutique di Eccellenza in Diritto Marittimo & dei Trasporti. A Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, alla serata di gala del 27 giugno, alla presenza delle più prestigiose law firm nazionali che sono state selezionate quali finalisti e di ospiti della finanza quali Corrado Passera ed internazionali quali Alan Friedman, lo Studio Barcati-Carnielli di Treviso, con uffici anche a Venezia, Padova e Pordenone, é stato proclamato boutique legale di eccellenza dell’anno nella categoria Diritto Marittimo & Trasporti.

Di seguito la motivazione ufficiale della vittoria: “Per l’ampia preparazione in tema di Diritto dei Trasporti e Shipping che hanno reso lo Studio, già presente a Treviso da oltre 50 anni, un vero e proprio punto di riferimento orientato al problem solving e con conoscenze trasversali”. Il prestigioso riconoscimento allo Studio trevigiano é un importante conferma per il territorio oltre che per i suoi Partners: il percorso intrapreso, orientato all’alta specializzazione anche dei collaboratori ed alla diffusione sul territorio piuttosto che alla concentrazione in un’unica sede, é stata una scelta operata nella giusta direzione dall’originario e storico Studio Barcati, a supporto anche di imprenditori locali che da Nord-Est non debbono cercare necessariamente le specializzazioni legali altrove.