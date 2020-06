I brand contro il COVID: le verità nascoste, dietro questa generosità

La grave carenza di forniture mediche critiche, ha spinto i governi a costringere le società private a colmare il divario. Negli Stati Uniti, il governo ha indotto la General Motors a produrre ventilatori, mentre i leader di Francia, Regno Unito e Giappone, hanno esercitato pressioni sulle aziende affinché producessero più forniture mediche.

Molte aziende (non sanitarie), hanno virato volontariamente, spostando le loro forze produttive, verso il settore sanitario, contribuendo all’azione contro il COVID.

Marchi di moda come LVMH , Chanel dedicano una fetta produttiva, alla realizzazione di mascherine. I produttori di birra e alcolici Anheuser-Busch, Bacardi dedicano parte della produzione ai disinfettanti per le mani. E le case automobilistiche Toyota , Volkswagen e Fiat Chrysler, sfruttando le loro capacità di stampa 3D, producendo schermi facciali e collaborando con altre società per creare ventilatori.

Centinaia di brand in tutto il mondo, hanno impegnato denaro, forniture e know-how per aiutare con la risposta al COVID-19, ponendosi in prima linea concreta nella “battaglia” sanitaria. Ma, perché questi grandi marchi, sono così generosi?

L 'altruismo ricopre certamente un ruolo fondamentale come determinante, ma non è l'unico motivatore. La ricerca sul comportamento aziendale, ne indica altri due: rafforzare la brand reputation e eludere la regolamentazione.

Brand reputation

In tempi normali, le aziende spesso intraprendono iniziative socialmente responsabili, per migliorare il proprio marchio e costruire un rapporto più forte con consumatori, investitori e dipendenti, il cui fine è sempre quello di generare profitti.

Cos'è un'iniziativa socialmente responsabile? Ci sono molte definizioni, in realtà il pensiero comune concorda nel tradurlo come l’intraprendere azioni volontarie che non sono prescritte dalla legge o non necessarie per conformarsi a un regolamento.

La disponibilità delle persone ad acquistare, raccomandare, lavorare o investire in un'azienda è significativamente influenzata dalla percezione che se ne ha in merito pratiche di responsabilità sociale delle imprese. Pertanto, fare qualcosa che avvantaggi le persone della propria comunità, può portare a un aumento delle vendite, aumentare la valutazione dell'azienda e mantenere buoni dipendenti e più a lungo.

Ma questi sono tempi tutt'altro che normali. Piuttosto, è una crisi globale che ha creato la necessità di una risposta concreta da parte di tutti. In altre parole, proprio come durante le catastrofi naturali, le persone si aspettano che le aziende facciano la loro parte e che non farlo potrebbe danneggiare la reputazione di un marchio. Un sondaggio del 2013, ha rilevato che 9 persone su 10 avrebbero boicottato un'azienda che credevano si fosse comportata in modo irresponsabile e asociale.

Nella situazione attuale, ad esempio, c'è stata una carenza di disinfettante per le mani, che le aziende di moda che producono profumi possono facilmente produrre. E i produttori sono, come abbiamo visto, in grado di riproporre le loro linee di assemblaggio per costruire ventilatori.

Non fare la propria parte in questo momento storico, potrebbe tradursi in un colpo a lungo termine alla reputazione di un'azienda.

Eludendo normative onerose

Le aziende spesso perseguiranno l'autoregolamentazione volontaria e adotteranno altre misure proattive durante una crisi, nella speranza di prevenire una reazione più onerosa del governo. Anche uno sforzo modesto, può funzionare per prevenire efficacemente la regolamentazione.

Inoltre, ciò consente alle aziende di stabilire i termini e controllare l'ordine del giorno, consentendo loro di scegliere azioni che sono nell'interesse della società, redditizie, ed evitare i costi e le sofferenze del rispetto delle nuove normative. Al momento, le aziende potrebbero intensificare per evitare una risposta più draconiana da parte del governo, che è anche investito di maggior potere prioritario nei contratti, limitando la capacità di un'azienda di trovare i contratti più efficienti o redditizi.

Quindi la prossima volta che leggi di un'azienda che agisce nel bene più grande, applaudi lo sforzo, ma potresti considerare anche altre motivazioni puramente strategiche.