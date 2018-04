"Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa" arriva nei cinema di Russia e Corea del Sud

TREVISO Leo da Vinci – Missione Monna Lisa prodotto da Gruppo Alcuni sta ottenendo uno straordinario successo in tutti i Paesi in cui è uscito dopo la première in Italia dello scorso Gennaio. Il lungometraggio di Sergio Manfio si è posizionato al secondo posto del box office di Slovenia, Serbia e Montenegro, al terzo in Slovacchia, al quinto in Grecia, al nono in Turchia e Spagna. Un grande successo per il film realizzato dalla factory trevigiana dell’animazione che nello scorso weekend è uscito nei cinema di Russia CIS e Corea del Sud rispettivamente in 580 e 310 copie.

Francesco Manfio, produttore del film, sottolinea: “Siamo davvero entusiasti per il successo che Leo da Vinci ha ottenuto finora e naturalmente abbiamo grande aspettative sul l’esito delle prossime due uscite. Il mercato Russo è importante perché uno dei più forti e competitivi, secondo solo a quello USA, con un box office quotidiano di oltre 10 milioni di dollari. Ritengo molto significativo anche lo sbarco in Corea del Sud perché tradizionalmente è il Paese con una straordinaria attenzione al mondo dell’animazione. Siamo orgogliosi che Leo da Vinci - Missione Monna Lisa sia il nostro terzo film – dopo i due dedicati ai Cuccioli – che approda in questo importantissimo mercato“. Il regista del film, Sergio Manfio, racconta: “Ho incontrato il nostro distributore Coreano pochi giorni fa al MIPTV di Cannes e sono rimasto colpito per l’impressionante campagna promozionale che hanno dedicato al film con pubblicità in ogni canale tradizionale e digitale. Vedere i bambini e le bambine coreane ripetere, in foto e video postati nei social, i gesti del volo del giovane genio toscano è stato davvero emozionante. Mi ha stupito molto, inoltre, scoprire che il secondo motivo di interesse dei giovani coreani per Leo siano le sue geniali invenzioni mentre il primo stia nel suo modo di scrivere da sinistra a destra”.

Leonardo da Vinci è un personaggio che ha un enorme appeal in ogni parte del mondo: questo fatto, unito alla bellezza della storia e alla grande qualità realizzativa dell’opera, ha permesso ai distributori della società trevigiana di ottenere un grande consenso in ogni mercato in cui è stato proposto, ad oggi sono già definiti gli accordi per la distribuzione in 56 paesi. Da Gennaio 2018 il film è uscito nei cinema di Italia, Turchia, Cipro, Slovacchia, Slovenia, Grecia, Spagna, Croazia, Serbia, Albania, Montenegro, Russia e Corea.