Disfunzione al cuore, il sorriso di Leonardo si spegne a soli 17 anni

Le complicazioni di una grave patologia al cuore sono state fatali al giovane Leonardo Dal Pos, mancato a soli 17 anni in ospedale a Bologna dove si trovava ricoverato, circondato dall'affetto dei suoi cari.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Leonardo era originario della frazione di Pianzano a Godega di Sant'Urbano dove viveva con i genitori e la sorella maggiore. Fin da piccolo era stato colpito da una grave patologia al cuore che aveva inevitabilmente condizionato tutta la sua vita segnata da continue visite e controlli negli ospedali del nord Italia. Leonardo però ha sempre cercato di lottare, frequentava le scuole con ottimi voti, negli anni scorsi aveva voluto ricevere la cresima ed era un ragazzino molto attivo in parrocchia. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono aggravate fino a portarlo al decesso. Una notizia che ha lasciato senza parole la comunità di Pianzano, dove la famiglia Dal Pos è molto conosciuta. Commovente il messaggio scritto dai familiari sull'epigrafe di Leonardo: "Abbiamo conosciuto in te l'amore, la generosità senza misura, la tenacia della sopportazione, la dolcezza nella tua presenza, la forza nel tuo sguardo. Abbiamo ricevuto da te l'amore più grande". I funerali saranno celebrati domani, martedì 9 giugno alle ore 16, nella chiesa di Pianzano di Godega. In caso di grande affluenza ci sarà la possibilità di seguire la celebrazione anche nel piazzale esterno della chiesa nel rispetto delle norme in vigore sul distanziamento sociale e contro gli assembramenti. La famiglia Dal Pos ringrazia quanti vorranno partecipare all'ultimo saluto per Leonardo, portato via troppo presto dalla malattia.