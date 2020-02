Presunti abusi in seminario: 150 firme in difesa di don Livio e don Paolo

«Ma di quale seminario stiamo parlando?» La domanda arriva dalle quasi 150 persone, tra sacerdoti, diocesani e laici che sono stati in Seminario negli anni in cui erano educatori don Livio Buso e don Paolo Carnio. Proprio loro, dopo aver letto le accuse lanciate ai due sacerdoti dal professore padovano Gianbruno Cecchin, hanno deciso di dire la loro verità in una lettera che testimonia incredulità per le accuse mosse ai sacerdoti e vicinanza ai due preti in un momento davvero delicato. Riportiamo qui sotto il testo completo della missiva con, in calce, l'elenco di tutti i firmatari che hanno voluto dimostrare il loro sostegno ai due sacerdoti del seminario trevigiano.

Le cronache di questi giorni provocano in noi ex-alunni del Seminario di Treviso un grande dolore. L’esperienza formativa che noi, firmatari di questa lettera, abbiamo vissuto nel Seminario diocesano, a stretto contatto con gli stessi educatori di cui si parla, è stata caratterizzata da profondo rispetto: ci sentiamo pertanto in dovere di testimoniare che esiste un’altra storia. Alcuni tra di noi hanno vissuto in Seminario insieme alla persona che ora, inspiegabilmente, sta lanciando gravi accuse contro don Paolo Carnio e don Livio Buso, educatori di indiscussa integrità morale ed alto profilo spirituale. Noi, firmatari di questa missiva-testimonianza, non possiamo, al contrario, che essere grati alla loro persona per il ministero che hanno svolto durante molti anni a favore nostro e di tanti altri giovani. Ci hanno aiutato a discernere la nostra vocazione, nel pieno rispetto della libertà di ciascuno, tanto da consegnare a tutti le chiavi per entrare e uscire dal Seminario. Anche molte nostre famiglie, che sono state coinvolte nei vari momenti della vita in Seminario, ora stanno soffrendo quanto noi e si uniscono nella solidarietà, nella fiducia e nell’affetto verso di loro. La vita che abbiamo trascorso in Seminario, in particolare per quanti di noi sono stati nella Comunità Vocazionale, è stata sempre caratterizzata da uno stile molto familiare, sia per i tanti momenti comunitari che per la disposizione degli spazi. Qualunque strana situazione difficilmente sarebbe potuta rimanere nascosta. Abbiamo vissuto in un ambiente sereno dove c’era fiducia tra di noi e verso gli educatori; comprendevamo, anche senza dircelo, quali erano le normali difficoltà che ciascuno stava vivendo nel suo cammino vocazionale. Sentiamo dunque di poter interpretare il pensiero di molti nell’esprimere a don Paolo e a don Livio tutta la nostra stima e fiducia; siamo solidali con il loro dolore, e allo stesso tempo fiduciosi che la limpidezza della loro vita e del loro ministero possa portare a una rapida chiarificazione dei fatti. A don Paolo e a don Livio desideriamo esprimere, con cuore grato, tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza che si fa preghiera accorata affinché Dio li sostenga.

L'elenco dei firmatari

D. Giovanni Giuffrida, d. Alberto Zanetti, d. Paolo Pigozzo, d. Francesco Pesce, d. Tiziano Rossetto, d. Davide Menegon d. Vanio Garbuio, d. Davide Schiavon, d. Giuseppe Danieli, d. Lorenzo Tasca, d. Alessandro Piccinelli, Marco Di Benedetto, d. Paolo Dotto, d. Cristiano Serafin, d. Francesco Filiputti, d. Stefano Didonè, Daniele Pavan, Pierandrea Busato, d. Michele Pestrin, d. Daniele Liessi, d. Marco Piovesan, d. Claudio Sartor, d. Giorgio Riccoboni, d. Roberto Cavalli, d. Luciano Traverso, d. Edoardo Cestaro, d. Elio Girotto, Giuseppe Andreatta, Alberto Sponchiado, d. Gabriele Bittante, d. Dario Magro, d. Paolo Scattolin, d. Daniele Vettor, Hellenio Comacchio, d. Andrea Caratozzolo, d. Francesco Bellato, d. Franco Zoggia, d. Emanuele Sbrissa, d. Federico Gumiero, d. Filippo Facchin, Mario Bettin, Stefano Pastrello, d. Emanuele Antonello, d. Corrado Ferronato, d. Claudio Bosa, d. Cristiano Carraro, d. Giulio Zanotto, d. Giuseppe Busato, d. Matteo Gatto, Andrea Agnolin, d. Mauro Fedato, d. Francesco Garofalo, d. Corrado Cazzin, d. Stefano Vidotto, Jacopo Pisano, Oscar Miotti, d. Mattias Franceschetto, d. Giuseppe Durigon, d. Giancarlo Pavan, d. Stefano Chioatto, d. Daniele Michieli, Carlo Sfoggia, Andrea Bernardi, d. Riccardo De Biasi, d. Paolo Barbisan, d. Oscar Pastro, d. Giacomo Crespi, d. Daniele Giacomin, d. Marco Carletto, d. Raffaele Coden, d. Michele Marcato, d. Samuele Tamai, d. Ireneo Cendron, d. Antonio Martignago, d. Manuel Simonaggio, d. Fabio Baracco, d. Nicola Stocco, d. Davide Frassetto, d. Virgilio Sottana, d. Matteo Andretto, d. Denis Vedoato, d. Rolando Nigris, d. Edy Savietto, d. Loris Gallina, d. Andrea Adami, d. Gabriele Fregonese, d. Filippo Basso, d. Stefano Tempesta, d. Daniele Trentin, d. Luca Schiavon, d. Lino Bertollo, d. Flavio Gallina, d. Gerardo Giacometti, d. Ivan Feltracco, d. Gianni Biasi, d. Alberto Gasparini, d. Federico Giacomini, d. Graziano Santolin, Stefano Zoccarato, d. Paolo Asolan, d. Artemio Favaro, d. Stefano Bressan, d. Luca Vialetto, d. Pierangelo Salviato, d. Tiziano Galante, d. Marco Cagnin, d. Flavio Gobbo, d. Giovanni Fighera, d. Fabio Bergamin, d. Giuliano Brugnotto, d. Samuele Facci, d. Antonio Ziliotto, d. Mauro Montagner, d. Matteo Cecchetto, d. Giancarlo Pivato, d. Silvio Caterino, d. Saverio Fassina, d. Luca Pizzato, d. Riccardo Camelin, Luca Scapin, Luca Cavallin, d. Alberto Piasentin, d. Giovanni Soligo, d. Roberto Macatrozzo, d. Paolo Furlan, d. Denis Venturato, d. Andrea Guidone, d. Mario Da Ros, d. Flavio Schiavon, d. Dionisio Salvadori, d. Paolo Marconato, d. Domenico Pilotto, d. Lorenzo Zannoni, d. Paolo Slompo, Giovanni Battista Polo, d. Massimo Gallina, d. Davide Crespi, d. Giovanni Marcon, d. Massimo Lazzari, d. Andrea Toso, d. Gino Busatto, d. Enrico Fusaro, d. Stefano Grespan, d. Alessandro Bellezza, d. Angelo Dal Mas, d. Enrico Prete, d. Matteo Volpato, d. Moreno De Vecchi, d. Devid Berton.