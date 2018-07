Letture sotto l’Albero e Cinema sotto le Stelle a San Pietro di Feletto

SAN PIETRO DI FELETTO Il caldo dell’estate non ferma la cultura a San Pietro di Feletto dove si avviano questa settimana due rassegne culturali, a ingresso libero e gratuito: “Letture sotto l’albero” e “Cinema sotto le stelle”. Le letture animate per bambini prenderanno avvio mercoledì 4 luglio, alle 20.30, presso il parco di via della Libertà a Rua di Feletto, con la partecipazione del lettore professionista Simone Carnielli.

Gli altri due appuntamenti saranno mercoledì 11 luglio e mercoledì 18 luglio, rispettivamente al parchetto di via San Marco a Bagnolo con Carlo Corsini e al parco giochi di via Adige a Crevada con Simone Carnielli, sempre alle 20.30. È un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura.

Ha preso avvio lunedì 2 luglio “Cinema sotto le stelle” con la proiezione di Ferdinand. La rassegna cinematografica continuerà lunedì 9 luglio con la proiezione di Finché c’è prosecco c’è speranza e il 16 luglio con School of rock. Le proiezioni, curate dal Gruppo Giovani di San Pietro di Feletto, si terranno alle 20.30 presso la piazza del Municipio (via Marconi 1 a Rua) alle 20.30. In caso di mal tempo ci si sposterà all’interno della Barchessa municipale che dà sulla stessa piazza.