Godega e Città della Speranza insieme per aiutare i bimbi malati di leucemia

L’Antica Fiera di Godega sempre più amica dei bambini. Una parte del ricavato dell’edizione 2020 sarà devoluta alla Fondazione Città della Speranza per la lotta alle malattie pediatriche, in particolare le leucemie.

Non solo: saranno devoluti alla onlus padovana anche una quota del ricavato di tutti gli eventi ospitati dall’ente fieristico Godega Fiera, a cominciare dal Vasco Birthday, che si terrà proprio domani sera presso il padiglione della musica in Area Fiera a Godega Sant’Urbano dove si esibirà la band Rockstar Vasco Tribute (l’evento è organizzato da "Futura Eventi" e "Terre della Serenissima" in collaborazione con l’Amministrazione comunale). Il patto di collaborazione tra Comune di Godega e Fondazione della Speranza Onlus sarà annunciato il 7 febbraio, alle ore 18.30, presso il municipio di Godega. Dovrà poi essere presentato e approvato dal Consiglio comunale. Alla presentazione di venerdì pomeriggio interverranno l’assessore regionale al Turismo Federico Caner e la consigliera regionale Sonia Brescacin, la responsabile del fundraising della Onlus padovana Stefania Fochesato, la sindaca Paola Guzzo, l’assessore all’Antica Fiera Paolo Attemandi e gli special guest del Vasco birthday, le star musicali Alberto Rocchetti (tastierista), Andrea Braido (chitarrista) e Andrea Innesto (saxofonista).

«Con la sottoscrizione della Charta dei Comuni, proposta dalla Fondazione, ci impegniamo a far crescere ulteriormente nella nostra comunità l’impegno civile nei confronti dei bambini più bisognosi – spiega la sindaca Paola Guzzo - È un’opportunità per la nostra comunità di qualificarsi sempre di più per la crescita sana dei ragazzi e dei cittadini in genere, anche attraverso la conoscenza e sensibilizzazione nei confronti del mondo della ricerca». «L’Antica Fiera di Godega è un evento che, da sempre, dà molta attenzione e spazio ai bambini, in particolare grazie all’attività didattica di Asinomondo – afferma l’assessore all’Antica Fiera del Comune di Godega, Paolo Attemandi - Il patto con la Città della Speranza rafforza la vocazione della Fiera a essere dalla parte dei bambini, partner attivi per la loro salute».