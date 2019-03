Leva civile per i giovani: Mogliano rinnova il progetto

E’ stato siglato per il 2019 il rinnovato protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale, Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mazzocco (Caritas parrocchiale) e associazione Centro Cospes di Mogliano Veneto per il proseguimento del progetto Leva Civile con un finanziamento comunale di 15.500 euro.

Attraverso questa collaborazione vengono realizzati interventi che mirano alla promozione sociale dei cittadini e al superamento di vari stati di disagio, nonché alla valorizzazione del volontariato sia singolo che in forma associata. «Lo scenario attuale ci mette di fronte ad una realtà in cui vi è sempre più la necessità di affrontare l'aumento delle difficoltà dei cittadini e delle famiglie moglianesi nonché delle fasce fragili della popolazione come gli anziani soli. Il progetto Leva Civile rappresenta per la comunità un punto di riferimento e di sostegno importante per le fasce deboli, dove è possibile trovare volontari disponibili sia all’ascolto che ad offrire risposte alle necessità evidenziate. Allo stesso tempo, favorisce l’opportunità per svolgere esperienze di volontariato in un’ottica di prossimità all'interno della comunità. Una risorsa importante per Mogliano, che opera nella direzione dell’auto-aiuto», hanno evidenziato il sindaco, Carola Arena, e l’assessore alle politiche sociali, Tiziana Baù.

Il Progetto Leva Civile ha lo scopo di assistere e sostenere i soggetti nelle situazioni di bisogno, valorizzare la persona in difficoltà, riconoscendone capacità e risorse da poter “restituire alla comunità”, promuovere il volontariato valorizzando i principi di solidarietà e responsabilità sociale al fine di creare una comunità che si prenda cura di sé. Il progetto si attua attraverso quattro ambiti di intervento: il Centro di Ascolto, rivolto sia ai cittadini in difficoltà che a persone disponibili a svolgere attività di volontariato; il Punto Solidale, presso il Centro Comunitario “Don Giorgio” di Via Ronzinella, con la raccolta di generi alimentari da diversi soggetti e la loro distribuzione a persone in difficoltà; il servizio di sostegno agli anziani, per dare risposta ai bisogni concreti che favoriscano il loro benessere a domicilio; il servizio di sostegno scolastico, con il supporto degli alunni in difficoltà, attraverso le azioni di sostegno scolastico, organizzate nei diversi plessi scolastici e l’avviamento e la verifica dei percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro per gli studenti del Liceo Statale G. Berto, in convenzione con l'Istituto. Tutto questo promuovendo sempre l’opportunità di inserimento di nuovi volontari secondo un’ottica di prossimità nella comunità.