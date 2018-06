Mogliano Veneto: lezione speciale sulla Costituzione per gli studenti del liceo Berto

MOGLIANO VENETO “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”.

Lo diceva nel 1955 a studenti universitari e superiori di Milano Pietro Calamandrei, parlando della Costituzione italiana allora da poco in vigore. Nonostante sia passato oltre mezzo secolo, il messaggio di Calamndrei è di una incredibile attualità ed è per questo che una copia di quel discorso venerdì (8 giugno) sarà consegnato ai 370 studenti delle quarte e quinte del Liceo Berto da parte dell’amministrazione comunale. Il compito di spiegarne i contenuti ai ragazzi moglianesi in modo che ne ricevano una chiave di lettura contemporanea è stato affidato allo storico Marco Borghi che parlerà con loro della nascita della Costituzione e del ruolo importante svolto da Piero Calamandrei.

“Il nostro percorso di educazione alla cittadinanza attiva passa anche attraverso momenti alti come questo. Ai ragazzi su iniziativa del ministero è stata già consegnata una copia della Costituzione. Abbiamo voluto dare agli studenti moglianesi qualche strumento in più di comprensione e conoscenza dei diritti e dei doveri che ogni cittadino ha nei confronti della comunità in cui vive ed opera. La scuola è il luogo in cui più di ogni altro i saperi devono crescere per formare uomini e donne che siano buoni cittadini”, hanno commentato il Sindaco Carola Arena e l’assessore alle politiche educative, Daniele Ceschin.