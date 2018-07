Liam Gallagher: posticipato il concerto alla Zoppas Arena

CONEGLIANO A causa di alcuni impegni non previsti da parte dell’artista, il tour europeo di Liam Gallagher – incluse le date italiane del 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano e del 16 al Palalottomatica di Roma – è stato posticipato a data da destinarsi.

I nuovi concerti dell'ex Oasis saranno annunciati a breve, assicurano gli organizzatori dell'evento. Peccato però che i biglietti già acquistati dai fan trevigiani di Gallagher non resteranno validi per le nuove date del tour. Le richieste di rimborso potranno essere presentate entro e non oltre il 30 dicembre 2018. Per i rimborsi on-line bisognerà contattare il servizio clienti sul sito http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone mentre fan.support@ticketmaster.it è l'indirizzo mail a cui chiedere il rimborso se si è effettuato l’acquisto dei biglietti su Ticketmaster. Dopo la cancellazione del concerto all'Home Festival dell'anno scorso, continua per l'ex Oasis la maledizione dei concerti in provincia di Treviso.