Il sindaco di Treviso incontra Liliana Segre: «Un onore conoscerla»

Liliana Segre e il sindaco di Treviso, Mario Conte, si sono incontrati per la prima volta di persona mercoledì 29 gennaio in occasione dei 75 anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau.

«Liliana Segre ha tenuto un discorso emozionante davanti al Parlamento Europeo, commuovendo l’intera assemblea - ha detto il sindaco - Le sue parole hanno messo al centro il rispetto e la dignità contro l’antisemitismo, l’istigazione all'odio e l’intolleranza è arrivato dritto al cuore e ha rappresentato un momento importante per riflettere e riaffermare con forza i valori fondanti dell’Unione Europea. E' stata l’occasione ideale per portarle i saluti della comunità trevigiana, dopo il formale conferimento della cittadinanza onoraria. Conoscerla e parlare insieme a lei è stato un vero onore» conclude il sindaco.

In questi giorni Mario Conte si trova a Bruxelles, in Belgio con una delegazione della rete Treviso Europa Network, per lo sviluppo dei servizi rivolti alle politiche comunitarie del capoluogo di Marca. «Nel secondo giorno a Bruxelles mi sono confrontato con i tecnici del nostro Ufficio Europa e con l’Europarlamentare Gianantonio Da Re - commenta il sindaco - In attesa dei progetti che, anche grazie a questa “tre giorni” porteremo in Città, il nostro Servizio Politiche Comunitarie ha già ottenuto grandissimi risultati: 21 progetti presentati in 18 mesi, di cui 15 presentati nel 2019 e 4 già approvati per un totale di 2 milioni e 432mila euro per Treviso. Ecco l’Europa che funziona. Ecco l’Europa delle opportunità».