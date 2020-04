Malattia incurabile, addio al geometra Lino Ronchese

Lunedì 27 aprile il geometra Lino Ronchese è mancato all'affetto dei suoi cari dopo una lunga malattia affrontata sempre con grande coraggio e tenacia. A darne l'annuncio sono stati l'amata moglie Fiorenza e le due figlie Eleonora e Silvia.

Ronchese aveva 70 anni ed è stato per anni una figura di riferimento nel mondo dell'edilizia opitergina. Specializzato in perizie, consulenze tecniche e assistenza in cantiere era conosciuto da moltissime persone, non solo nel settore dell'edilizia ma in tutta la zona dell'opitergino-mottense come dimostrano le decine di messaggi condivisi sui social non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in paese. "Una brutta notizia in un brutto momento" commenta qualcuno, "Eri un mito per l'edilizia di Oderzo" testimonia un altro opitergino. Una vera ondata di affetto per ricordarlo come una persona sempre disponibile e innamorata del suo lavoro. Solo negli ultimi tempi la malattia aveva indebolito il suo inconfondibile sorriso. Una lunga battaglia che Ronchese, purtroppo, non è riuscito a vincere. Mercoledì 29 aprile la salma verrà benedetta in forma strettamente privata presso l'obitorio dell'ospedale di Oderzo prima di proseguire per la cremazione. Le ceneri del geometra Ronchese verranno deposte nel cimitero di Oderzo.