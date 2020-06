Lions Club solidale: donato un sanificatore alle forze dell'ordine di Castelfranco

Giovedì mattina alla presenza del sindaco, Stefano Marcon accompagnato dal vicesindaco, Gianfranco Giovine, il presidente del Lions Club Castelfranco Veneto, Francesca Genovese ha donato ai rappresentanti delle forze dell’ordine un apparecchio di sanificazione per i mezzi di servizio. Il sistema di sanificazione sarà utilizzato, con il coordinamento della stessa Amministrazione comunale, da carabinieri, polizia, polizia stradale, vigili del fuoco e polizia municipale. «Ringrazio il Lions Club per l’attenzione particolare posta alla città in questo periodo di pandemia – commenta il sindaco Marcon – il sanificatore, oltre ad essere un utile strumento, è anche un messaggio di attenzione rivolto a coloro che quotidianamente operano nel territorio a servizio della comunità per garantire la sicurezza a 360° gradi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.