Morta nel sonno a 18 anni: aperto un fascicolo per omicidio colposo

E' attesa per le ore 11.30 di stamattina, venerdì 31 gennaio, l'autopsia sul corpo di Lisa Collazuol la studentessa 18enne iscritta al liceo Flaminio di Vittorio Veneto, trovata senza vita dai genitori nella mattinata di mercoledì 29 gennaio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il sostituto procuratore della Repubblica a Belluno, dopo aver disposto l'esame autoptico, ha chiesto anche l'acquisizione delle cartelle cliniche della ragazza che, fino al giorno del decesso sembrava godere di ottima salute. Lisa gicava nell'Alpago Rugby e le visite mediche a cui si era sempre sottoposta non avevano mai portato alla luce anomalie che potessero mettere in guardia i familiari sulla tragedia avvenuta mercoledì scorso. Il compito dell'autopsia sarà quello di provare a svelare le esatte cause del decesso, verificando un'eventuale responsabilità da parte dei medici che avevano operato la ragazza solo una settimana prima del decesso. Dopo una breve convalescenza, infatti, la giovane sarebbe dovuta tornare a scuola proprio mercoledì mattina. Al momento è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Nessuna persona è stata iscritta nel registro degli indagati ma gli esiti dell'autopsia potrebbero dare nuove risposte a questa tragica vicenda.