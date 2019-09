Lisipo: aperta segreteria di Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Aperta la Segreteria Provinciale del LI.SI.PO. di TREVISO guidata dal neosegretario Raffaele D’Amico, che va ad aggiungersi a quelle aperte nei mesi scorsi in Veneto. Il Segretario Generale Antonio de Lieto ha dichiarato: “Noi non siamo per i programmi settembrini e ottobrini, attuati con il solo intento illusionistico. Il LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia ha un solo programma: tutelare i poliziotti 365 giorni l’anno, non solo a settembre ed ottobre quando ci si accorge, tra l’altro, che i numeri sono in continuo cambiamento!!! Raffaele D’Amico è un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la IV Zona Polizia di Frontiera FVG, Veneto e Trentino Alto Adige - Treviso. Un poliziotto molto stimato e ben voluto nell’ambiente di lavoro.